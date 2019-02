Ocasio-Cortez: Czy posiadanie dzieci wciąż jest w porządku?

US House of Representatives [Public domain]

Alexandria Ocasio-Cortez, określająca się mianem "demokratycznej socjalistki" kongresmenka z Nowego Jorku, zasugerowała, że posiadanie dzieci obecnie może być niewskazane w związku ze skutkami jakie mogą wywrzeć na życie na naszej planecie zmiany klimatu.

W transmitowanym na jej Instagramie wystąpieniu na żywo Ocasio-Cortez stwierdziła, że odpowiedź na pytanie, czy obecnie należy mieć dzieci "nie jest jasna".

- Jest naukowa zgoda co do tego, że życie naszych dzieci będzie bardzo trudne. I to prowadzi młodych ludzi do uzasadnionego pytania: Czy jest w porządku nadal mieć dzieci? - mówiła.

Ocasio-Cortez jest zwolenniczką zmian w polityce klimatycznej USA - przedstawiony przez nią, wraz z senatorem Demokratów Edem Markey'em "Green New Deal" zakłada odejście USA od paliw kopalnych na rzecz odnawialnej energii. Taki program mógłby kosztować USA nawet 1 bilion dolarów - pisze "Newsweek".

Ocasio-Cortez ostrzega jednak, że ludzkość ma jedynie 12 lat na odwrócenie niekorzystnych zmian klimatycznych, zanim ich charakter stanie się nieodwracalny. Powołuje się przy tym na raport ONZ w tej kwestii.

- Mieliśmy czas, gdy się urodziłam, ale nic nie zostało zrobione - mówiła kongresmenka w materiale na Instagramie. Dodała, że ci, którzy opóźniają walkę ze zmianami klimatycznymi szkodzą tak samo, jak ci, którzy zaprzeczają zmianom klimatycznym.