15-latka ze Szwecji: Światowi przywódcy zachowują się jak dzieci

15-letnia Greta Thunberg, uczennica ze Szwecji, przed wyborami parlamentarnymi w tym kraju prowadziła samotny strajk przed parlamentem, domagając się, by szwedzcy politycy zajęli się problemem zmian klimatycznych. W jej ślady poszło ok. 20 tysięcy uczniów z całego świata (m.in. z Australii, Wielkiej Brytanii, Belgii, USA i Japonii). Teraz Thunberg, na szczycie klimatycznym w Katowicach tłumaczy, że młodzi "muszą brać odpowiedzialność w swoje ręce".

- Przez 25 lat niezliczeni ludzie przyjeżdżali na konferencje klimatyczne ONZ i błagali światowych przywódców, by zatrzymać emisję (CO2) - i to nie działało, ponieważ emisja (CO2) wciąż rosła. A więc ja nie będę błagać światowych przywódców, by zadbali o przyszłość. Zamiast tego pokażę im, że zmiany nadchodzą, czy tego chcą, czy nie - powiedziała Thunberg.

- Skoro nasi przywódcy zachowują się jak dzieci, weźmiemy odpowiedzialność, którą oni powinni wziąć na siebie dawno temu - dodała. - Musimy zrozumieć, co starsze pokolenia nam zrobiły, jaki bałagan pozostawiły, którym my teraz musimy się zająć i żyć z nim. Musimy mówić tak, żeby nas słyszeli - dodała.

Thunberg na szczycie klimatycznym spotkała się z sekretarzem generalnym ONZ Antonio Guterresem. - To, co mam nadzieję uda nam się osiągnąć na tej konferencji, to uświadomienie wszystkim, że mierzymy się z egzystencjalnym zagrożeniem. To największy kryzys w historii ludzkości z jakim się mierzymy. Najpierw musimy zdać sobie sprawę z tego, a potem - najszybciej jak to możliwe - zrobić coś, by wstrzymać emisję (CO2) i spróbować uratować to, co da się ocalić - podkreśliła po spotkaniu.

- Najmłodsze pokolenia będą musiały pomóc doprowadzić do końca pracę, którą rozpoczynamy dziś. Musimy wykorzystać ich energię, inwencję, siłę polityczną - mówił z kolei Guterres.

- Jesteśmy w tym razem. Razem jesteśmy silni i się nie poddamy - podkreślał Toby Thorpe, uczeń z Hobart w Australii, który również brał udział w szkolnych strajkach przeciwko braku działań związanych ze zmianami klimatycznymi.

Thunberg podkreśla, że fala strajków uczniów, która rozlewa się na cały świat pokazuje, iż "nigdy nie jesteś zbyt mały, by coś zmienić".

Thunberg prowadzi swój protest do dziś - najpierw spędzała pod parlamentem każdy dzień przez dwa tygodnie (opuszczała wówczas zajęcia w szkole), teraz strajkuje co piątek. Dodaje, że swój protest zakończy, kiedy Szwecja zacznie zmniejszać emisję CO2 o 15 proc. rocznie.

15-latka ma też apel do swoich rówieśników. - Nie musicie strajkować, to wasz wybór. Ale po co się uczyć na przyszłość, skoro może jej nie być? To jest ważniejsze niż szkoła, tak sądzę - mówi.

Rodzina Thunbergów jest spokrewniona z Svante Arrheniusem, laureatem Nagrody Nobla, który w 1896 roku jako pierwszy skalkulował skutki efektu cieplarnianego spowodowanego emisją CO2. Svante Thunberg, ojciec Grety Thunberg, który nosi imię po swoim przodku przypomina jednak, że noblista pomylił się w kalkulacjach - jego zdaniem w punkcie, w którym jesteśmy obecnie, mieliśmy się znaleźć za 2 tysiące lat.