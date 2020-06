Koronawirus uderzył w dzieci: tysiące uczniów poza systemem zdalnego nauczania i bez nadzoru

Po zamknięciu szkół i przejściu na zdalny system nauczania okazało się, że kilka tysięcy dzieci w całym kraju zniknęło z pola widzenia. Nie łączyły się przez internet z prowadzącymi lekcje w szkole. Powodów może być kilka. Główny to ubóstwo, brak sprzętu czy sprawnie działającego internetu, ale także brak nadzoru nad podopiecznymi. W normalnych okolicznościach takim sytuacjom przyglądaliby się nie tylko nauczyciele i pedagodzy w szkołach, ale też kuratorzy sądowi. W czasie zarazy jednak sądy zostały zamrożone, a działalność kuratorów mocno ograniczona ze względów bezpieczeństwa. Szczególnie w tzw. terenie. Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych ograniczone zostało do minimum.

Tam, gdzie w grę wchodzi zagrożenie życia i zdrowia podopiecznych, zarówno sądy, jak i kuratorzy są zobligowani do podejmowania adekwatnych czynności przy zachowaniu zabezpieczeń sanitarnych wymaganych na obecnym etapie pandemii. Sytuacja w tych sprawach powoli wraca do normy. Dowód? 1 czerwca 2020 r. Ministerstwo Sprawiedliwości wydało wytyczne w kwestii bezpieczeństwa i higieny pracy poza budynkami sądu, także dla kuratorów. Rekomenduje bezpieczną pracę w czasie pandemii. I wylicza: zapewnienie kuratorom sądowym, a także sędziom i urzędnikom wykonującym czynności służbowe poza budynkiem sądu środków ochrony osobistej (jednorazowe maseczki lub przyłbice, jednorazowe rękawiczki, płyny do dezynfekcji i żele antybakteryjne) czy transport samochodem służbowym w sytuacjach tego bezwzględnie wymagających, w miarę posiadanych możliwości. To jeszcze nie wszystko.