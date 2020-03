Koronawirus a uznawanie polskich dyplomów studiów medycznych w Niemczech

Minister zdrowia niemieckiego landu Brandenburgia Ursula Nonnemacher zapowiedziała, że wkrótce uda się rozwiązać problem związany z dopuszczeniem niemieckich absolwentów polskich uczelni medycznych do wykonywania zawodu lekarza – podała agencja DPA. Według minister rozwiązanie, nad którym obecnie pracują władze kraju związkowego, ma zmierzać do przyznania tym absolwentom „nieograniczonego prawa do wykonywania zawodu, w połączeniu z ustnym egzaminem". Rozwiązanie to ma być wzorowane na podejściu zastosowanym przez władze innego przygranicznego niemieckiego landu, Meklemburgia-Pomorze Przednie.

