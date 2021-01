MEN o rozpoczęciu przygotowań do powrotu do szkół po feriach Przemysław Czarnek Fotorzepa, Jakub Czermiński

- Rozpoczynamy praktyczne przygotowania do ewentualnego powrotu do szkół. O tym, czy uczniowie wrócą do szkół zadecyduje pan premier - poinformował na czwartkowej konferencji Minister Edukacji Narodowej Przemysław Czarnek.