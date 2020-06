Nowe ognisko Eboli w Afryce

Ministerstwo Zdrowia Demokratycznej Republiki Konga przekazało, że przypadek eboli odkryto ponad 1000 kilometrów od regionu na wschodzie kraju, gdzie trwa epidemia.

Dla kraju oznacza to nowe wyzwania. Służba zdrowia w kwietniu była bliska ogłoszenia pokonania drugiej co do wielkości epidemii, jednak na wschodzie kraju odkryto nowy łańcuch zakażeń.

Największa w historii epidemia wirusa Ebola miała miejsce w latach 2014-2016 w zachodniej Afryce. Wówczas w wyniku Eboli zmarło 11310 spośród 28616 chorych.