Merkel w Moskwie żądała uwolnienia Aleksieja Nawalnego

Przywódca Kremla przeszedł następnie do konfliktu na Ukrainie. Mówiąc o przypadkach naruszania zawieszenia broni na wschodzie kraju, wezwał Merkel, by wywarła wpływ na rząd w Kijowie, gdy uda się tam w niedzielę. Prezydent w swoim wystąpieniu poruszył również temat Białorusi, a także Iranu oraz konfliktu w Syrii.

Na pytanie dziennikarza, co trzeba zrobić, by Aleksiej Nawalny został zwolniony, Putin odpowiedział: „Chciałabym podkreślić, że nie został on skazany za swoje działania polityczne, ale złamał pewne zasady”. Jeśli chodzi o rosyjskie sądy i ich decyzje, to „proszę je uszanować” - powiedział. Jednocześnie podkreślił, że wszyscy obywatele rosyjscy mają prawo do wyrażania swoich opinii, w tym na tematy polityczne - ale tylko w ramach przepisów prawa. Władze Rosji zrobią „wszystko”, aby utrzymać stabilną sytuację - zaznaczył Putin.