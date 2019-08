Ustawa 447: Ameryka nie szantażuje Polski

Znalazły się w nim także mocne słowa. Bo choć autorzy podkreślają znaczenie polsko-amerykańskiego sojuszu i wskazują, że nasz kraj, ofiara nazistowskiego i komunistycznego totalitaryzmu, nie zabierał majątków żydowskim współobywatelom, to jednocześnie uznają za „głęboko niepokojącą" deklarację premiera Morawieckiego, że sprawa została „rozwiązana". Dlatego, choć sygnatariusze chwalą Pompeo za to, że podczas ostatniej wizyty w Warszawie w lutym podniósł sprawę zwrotu mienia żydowskiego, to ze względu na wiek ostatnich uratowanych z Zagłady uważają, że „należy poprzeć słowa zdecydowanymi działaniami".

– Będziemy utrzymywali dialog z Departamentem Stanu i jeśli pojawią się z jego strony jakieś konkretne inicjatywy, ustosunkujemy się do nich. Ale w piśmie Senatu nie wskazano żadnych potencjalnych sankcji wobec Polski. Nasz kraj został za to po raz pierwszy tak jasno określony jako ofiara wojny. Tę zmianę tonu oceniamy bardzo pozytywnie – mówią „Rz" przedstawiciele polskich władz.

W maju, przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, sprawę zwrotu mienia żydowskiego i ustawy 447 przyjętej w tej sprawie przez Kongres w 2017 r. (Just Act) podjęła Konfederacja – sojusz ugrupowań skrajnie prawicowych i ultraliberalnych. Liczyła, że strasząc Polaków koniecznością wypłaty „setek miliardów dolarów" spadkobiercom ofiar Holokaustu, uzyska dobry wynik w wyborach. Tak się jednak nie stało: ugrupowanie zdobyło 4,55 proc. głosów, bez prawa do choćby jednego europosła. W tej sprawie interweniowała ambasador USA Georgette Mosbacher, podkreślając, że deklaracja terezińska, pod którą Polska podpisała się przed dziesięciu lat, nie zobowiązuje do wypłaty kompensat finansowych.