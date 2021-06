Polska-Niemcy. Lista zaniedbanych zobowiązań

Ich lista po stronie polskiej jest dość długa. Usłyszeliśmy, co się na niej znajduje, podczas czwartkowej wizyty prezydenta Niemiec Franka-Waltera Steinmeiera.

Przybył do Warszawy z okazji 30. rocznicy podpisania polsko- niemieckiego traktatu o dobrym sąsiedztwie, który wyznaczył nowy historyczny etap w relacjach Polski i Niemiec.

– Ubiegamy się o to, aby Polonia w Niemczech odzyskała status mniejszości narodowej – zapowiedział prezydent Andrzej Duda, podejmując niemieckiego prezydenta.

– Istnieją obawy, że otworzyłoby to nową debatę o statusie mniejszości dla innych grup imigranckich, mimo że uwarunkowania historyczne są całkiem odmienne – tłumaczy „Rzeczpospolitej" Kai-Olaf Lang z rządowego think tanku Wissenschaft und Politik.

Nieco inaczej wygląda sprawa polskiego szkolnictwa za Odrą. Niemcy zaniedbywali przez lata zobowiązania traktatowe. Sytuacja poprawiła się nieco w ostatnich latach, ale jak zwrócił uwagę prezydent Duda, Niemcy powinny zwiększyć finansowanie projektów wspierających polski język i kulturę. Polska nie ma sobie nic do zarzucenia w wspieraniu niemieckiego języka i kultury w środowisku uznanej traktatowo mniejszości niemieckiej w Polsce. Kosztuje to 50 mln euro rocznie.

Wydatki po stronie niemieckiej są dużo niższe i w zasadzie trudno policzalne ze względu na kompetencje landów w sprawach edukacji, co też nie ułatwia budowy systemu wsparcia, na jakie Polska liczy.

Prezydent Niemiec poinformował też o przyznaniu przez stronę niemiecką środków finansowych na remont Domu Polskiego w Bochum, placówki należącej do Związku Polaków w Niemczech „Rodło", organizacji spadkobierców Polonii pozbawionej statusu mniejszości w 1940 roku.

Do niezałatwionych spraw prezydent Duda zaliczył także budowę miejsca spotkań i pamięci w Berlinie polskich ofiar wojny. Jest w tej sprawie uchwała Bundestagu, ale nadal nie ma ustaleń co do lokalizacji ani kształtu architektonicznego. Niewykluczone, że przełom nastąpi niedługo.