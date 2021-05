Erywań liczy na dyplomację Rosji

Pod ciągłym ostrzałem przeciwników w tej sprawie znajduje się p.o. premiera Nikol Paszynian. Niedawno podał się do dymisji i chce walczyć o powrót do władzy podczas czerwcowych przedterminowych wyborów parlamentarnych. Uspokaja rodaków i ciągle powtarza, że uwolnienie jeńców jest dla niego sprawą priorytetową. Do zakończenia procesu wymiany jeńców namawia Baku utworzona w 1992 roku przez OBWE Grupa Mińska (która od lat bezskutecznie próbowała rozwiązać konflikt w Górskim Karabachu), namawiali też szefowie unijnej i amerykańskiej dyplomacji. Sprawa trafiła nawet do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Wszystko na nic. Po raz kolejny wygląda więc na to, że w tej sytuacji Armenia również jest skazana na pomoc Rosji.