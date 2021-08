Politico o "lex TVN": Może doprowadzić do sporu Polski z USA

"Waszyngton ostrzegał Warszawę, by ta nie procedowała zmiany w prawie, ale rządzącej Polską nacjonalistycznej partii to nie odstraszyło" - pisze Politico.eu.

Politico odnotowuje, że po przyjęcie ustawy przez Sejm sekretarz stanu USA Antony Blinken oświadczył, iż Waszyngton jest "głęboko zaniepokojony" przyjęciem przez Sejm ustawy.

W artykule czytamy też o gorącej debacie w polskim Sejmie poprzedzającym przyjęcie ustawy. "Parlamentarzyści krzyczeli na siebie i oskarżali się nawzajem o zdradę i korupcję" - pisze Politico.

Serwis odnotowuje, że ustawa doprowadziła we wtorek do "upadku Zjednoczonej Prawicy, na czele której stał PiS". "To sprawiło, że rząd nie ma większości w liczącym 460 parlamentarzystów Sejmie i zmusiło rząd do szukania wsparcia wśród mniejszych ugrupowań" - pisze Politico.