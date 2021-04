Sekretarz stanu USA jedzie na Ukrainę AFP

Antony Blinken, sekretarz stanu USA, w przyszłym tygodniu odwiedzi Ukrainę - informuje CBS News. Do wizyty dojdzie w czasie wyjątkowo napiętych relacji Ukrainy z Rosją - do niedawna Rosja koncentrowała duże siły wojskowe przy granicy z Ukrainą, co - zdaniem strony ukraińskiej - zagrażało bezpieczeństwu militarnemu kraju.