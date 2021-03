Morawiecki do władz Białorusi: Nie zgadzamy się na takie traktowanie Polaków

Szef polskiego rządu ocenił, że działanie to jest "absolutnie niezgodne z jakimikolwiek standardami międzynarodowymi".

- Powinniśmy dzisiaj między narodem białoruskim i narodem polskim budować mosty, a nie mury i nie szukać kozła ofiarnego, tak jak to dzieje się w przypadku aktualnych władz białoruskich, które robią wszystko, żeby niszczyć dobre relacje pomiędzy Polakami a Białorusinami - zaznaczył.

Premier mówił, że żyjący w Polsce Białorusini mogą cieszyć się "normalnym, spokojnym i godnym życiem". - I żądamy tego samego od Białorusi, żeby Polacy, którzy są tam, mieszkają na ziemi białoruskiej od wieków, wzbogacają kulturę białoruską, ale którzy jednocześnie chcą pielęgnować polskość, jako część państwa białoruskiego również, ale polskość, która jest tam zakorzeniona, żeby mogli kontynuować swoje działania na polu edukacji, kultury i różnego rodzaju wydarzeń towarzyskich, wydarzeń kulturalnych - oświadczył.

- Domagamy się stanowczo tego i dlatego wczoraj wieczorem do Ministerstwa Spraw Zagranicznych został wezwany chargé d'affaires Białorusi i został mu przekazany zdecydowany protest naszej strony. Podobnie wczoraj do Grodna na spotkanie z lokalnymi władzami pojechał, celem wyjaśnień, co dzieje się z panią prezes Andżeliką Borys nasz konsul w Grodnie - poinformował Mateusz Morawiecki.

- Chcemy w spokoju, w przyjaźni budować jak najlepsze relacja między Polską a Białorusią, między narodem polskim i narodem białoruskim - zadeklarował.

- Apelujemy do władz białoruskich, ażeby przestały szykanować Polaków, żeby przestały traktować Polaków jak zakładników - oświadczył premier. Wezwał białoruskie władze do tego, by "w spokoju rozwiązywać swoje wewnętrzne problemy, bez brania zakładników". - Bo tak rozumiem ostatni atak na społeczność polską mieszkającą na Białorusi - podkreślił.