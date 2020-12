Putin z majtkami Nawalnego i bez Trumpa

Pokazanie całemu światu twarzy truciciela z KGB to porażka Kremla, ale patrząc szerzej, w obu wypadkach – Nawalnego i hakerów – Kreml wydaje się być stroną atakującą. Atak hakerski ocenić można jako niewątpliwy rosyjski sukces. Nawet jeśli zamach na Nawalnego nie udał się i posypały się sankcje, to Putin nie musi obawiać się odpowiedzialności. Jego pewność siebie znamionuje cyniczne stwierdzenie „gdyby rosyjskie służby chciały go otruć, to z pewnością dokończyły by roboty”. Wśród rosyjskiej opozycji zamach rozbudza najpewniej strach a Kreml ma prawo przypuszczać, że Nawalny nie będzie miał odwagi wrócić do Rosji (choć zapowiedział już, że wraca). Byłyby to punkty, jakie zbiera rosyjski przywódca, w globalnej wymianie ciosów.

Wypada jednak zapytać czy wydarzenia te nie świadczą o czymś wprost przeciwnym.

To, że międzynarodowa grupa dziennikarzy śledczych Bellingcat ustaliła listę rosyjskich morderców-trucicieli, a dziennikarz zapukał nawet do drzwi jednego z nich, wydaje się już dostateczną kompromitacją rosyjskich służb o rzekomo wysokiej, choć dosyć ponurej, reputacji. To jednak, że Nawalny mógł porozmawiać ze swoim niedoszłym mordercą telefonicznie, a ten opowiedział mu o wszystkim, mniemając, że rozmawia ze swoim przełożonym, daje już efekt ośmieszający. Ujawniono nawet tak intymne szczegóły jak poszukiwania majtek Nawalnego, w których kryła się trucizna i które stanowiły dowód rzeczowy. Majtki istotnie pozyskano, nikt jednak pozyskania jednych majtek nie uzna za wielki triumf KGB.

Sprawa Nawalnego to kolejna wpadka rosyjskich służb. Sprawców dwóch innych głośnych ataków - zabójstwa Alexandra Litwinienki i próby zabójstwa Siergieja Skripala też odnaleziony w Moskwie, pokazując całemu światu ich twarze i nazwiska. Zamach na Skripala był, trzeba przypomnieć, również nieudana jak na Nawalnego, z czego widać, że Putin nie powinien być taki pewny, że jego służby, wedle jego cynicznego stwierdzenia zawsze „kończą robotę”.