Nieoficjalnie: USA negocjowały z Maduro jego odejście

Maduro, który zapewnił sobie reelekcję w wyborach z 2018 roku, ma za sobą poparcie armii, jest też wspierany przez Rosję i Chiny. USA formalnie za prezydenta Wenezueli uznają lidera opozycji, Juana Guaido, który ogłosił się prezydentem w styczniu 2019 roku.

Źródła Reutersa podają, że rozmowy Grenella z Rodriguezem nie doprowadziły do wypracowania żadnego porozumienia, ani nie były krokiem do przodu na drodze do odsunięcia Maduro od władzy.

Jedno ze źródeł twierdzi, że przedstawiciel Maduro był zainteresowany znalezieniem wyjścia z obecnej sytuacji w relacjach USA z Wenezuelą, ale miał zaznaczyć, że Caracas czeka na wynik wyborów prezydenckich w USA.