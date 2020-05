Unia Europejska wraca na Bałkany

Bruksela bardzo chciała doprowadzić do spotkania – choćby wirtualnego – zaniepokojona ekspansją Rosji i Chin w regionie (ale też Turcji). – Sam szczyt niesie przesłanie: chcemy, byście dołączyli (do UE – red.). Ale chcemy też powiedzieć, że nie możecie padać w objęcia Rosji i Chin, kiedy chcecie – powiedział agencji Reuters anonimowy unijny dyplomata przed rozpoczęciem rozmów.

Nawiązywał do powszechnego w regionie przyjmowania pomocy w walce przeciw epidemii od tych dwóch konkurentów Unii. Ale przywódcy z Bałkanów Zachodnich mają z kolei pretensje do Brukseli, że zostawiła ich samych, gdy zaczęła się epidemia, w marcu zakazując wywozu z UE produktów medycznych (dla państw regionu zakaz zniesiono dopiero pod koniec kwietnia).

– Unia nas pozostawiła – mówił w marcu prezydent Serbii Aleksandar Vučić, a później osobiście witał samolot z Chin, który dostarczył do Belgradu pomoc medyczną. Do Serbii przybył też oddział armii rosyjskiej, który pomagał w zwalczaniu pandemii. Do Bośni i Hercegowiny zaś pomoc pod koniec marca wysłała Turcja. Podobnie postąpiły Chiny.

Ale na telekonferencji nie mówiono o wstępowaniu do Unii – to zbyt drażliwy temat. Dwa lata temu ówczesny szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker dopuszczał, że Serbia i Czarnogóra wejdą do UE do 2025 r. Obecnie największe państwa unijne są temu niechętne, a pięciu członków UE (w tym Hiszpania) nie uznaje Kosowa, z którym rozmawiano w środę.