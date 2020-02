Propozycja Macrona dla Warszawy: Polscy żołnierze w Afryce?

Walka z dżihadystami w tym regionie, wspomagana operacyjnie przez USA, trwa juz od pięciu lat.

W zamian za Francja "bez problemu" zgodziłaby się na to, aby Polska nie przyjmowała imigrantów z Afryki, ale ma też finansowo uczestniczyć w polityce imigracyjnej UE.

Jeszcze nie wiadomo, pisze RMF, na czym miałby polegać udział polskich sił zbrojnych w operacji Barchan - czy chodzi o uczestnictwo w akcjach zbrojnych, czy może o szkolenie policji i armii Mali.

To właśnie ewentualny udział polskich oddziałów we francuskich działaniach wojskowych na Sahelu ma być powodem obecności ministra obrony narodowej Francji w delegacji, która wraz z Macronem przybyła dziś do Polski.

RMF FM przywołuje opinię dziennika "Le Figaro", który pisze dziś, że "Emmanuel Macron chce zburzyć nowy Mur Berliński, który sam symbolicznie stworzył pogłębiając podziały w Unii Europejskiej".