Prezydent Macron przyjedzie do Polski 3 lutego

To kolejne podejście do wizyty prezydenta Francji, który po raz ostatni gościł w Polsce w 2013 roku. W Warszawie przebywał wówczas Francois Hollande.

Stosunki polsko-francuskie stały się napięte w 2016 roku, gdy Polska wycofała się z negocjacji dotyczących zakupu francuskich caracali dla polskiego wojska. W wyniku tego zgrzytu Hollande odwołał swoją wizytę w Polsce.

W 2017 podczas nasilenia kryzysu migracyjnego w Europie Emmanuel Macron, który w tym właśnie roku zastąpił Hollande'a na stanowisku prezydenta, wielokrotnie krytykował Polskę za odmowę przyjęcia imigrantów. Apelował także o to, by kraje, które postąpiły w ten sposób płaciły wysokie kary.

Ostatnie krytyczne wypowiedzi francuskiego prezydenta wobec Polski dotyczyły walki ze zmianami klimatycznymi.

- Jeżeli chcecie protestować na rzecz zmian w podejściu do ochrony klimatu, jedźcie do Polski i przekonajcie tych, których ja przekonać do reform nie umiem - mówił Macron we wrześniu do młodych aktywistów. Przekonywał też, że "jedynym graczem", który blokuje przyspieszenie prac nad zmianami klimatycznymi, jest właśnie Polska.

Francuski przywódca ostrzegał także, że jeśli Polska nie potwierdzi swojego udziału w programie dążenia do neutralności klimatycznej UE, może się wykluczyć z mechanizmu solidarności finansowej.

Emmanuel Macron miał przyjechać do Polski wiosną ubiegłego roku. Szykowano ją od kilku miesięcy, ale rząd Zjednoczonej Prawicy miał się przestraszyć, że francuski przywódca wesprze opozycję przed wyborami do Europarlamentu.

Zapowiedziana wstępnie na początek lutego wizyta przygotowywana jest od grudnia. Wtedy szef gabinetu prezydenta Dudy Krzysztof Szczerski poinformował, że taka wizyta jest planowana.