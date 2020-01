Przedstawiciel Polski będzie w Izraelu

W rozmowie z Polsat News szef polskiej dyplomacji powiedział, że do Izraela wyjedzie reprezentant naszego kraju. - Być może zabierze głos - powiedział Jacek Czaputowicz.

- Z zaproszenia jednoznacznie wynikało, że nie przewiduje się tam wystąpienia prezydenta Rzeczypospolitej. Drogami dyplomatycznymi zaproponowałem i zwróciłem się do strony izraelskiej, aby jednak ta możliwość wystąpienia prezydenta mogła nastąpić. Niestety, mimo wielokrotnych monitów różnymi drogami dyplomatycznymi, zarówno przez Kancelarię Prezydenta, jak również przez MSZ i naszego ambasadora w Tel Awiwie, nie spotkało się to z pozytywną odpowiedzią ze strony organizatorów tych uroczystości - powiedział prezydent.

- Chcę powiedzieć, że prezydent będzie mógł się odnieść do tej kwestii, bo jest gospodarzem spotkania głów państw kilka dni później w Auschwitz - dodał.

Czaputowicz podkreślił, że jest ewidentny związek między organizatorami obchodów w Yad Vashem a Rosją. - Izrael ma pewne kalkulacje polityczne, jest zainteresowany dobrymi kontaktami z Rosją, Rosja jest istotna w Syrii, to jest rejon bezpieczeństwa Izraela, natomiast my możemy podchodzić do tego bardziej spokojnie - skomentował.