Były ambasador Izraela: Niemcy nie zbudowaliby obozów bez wsparcia Polaków

Izraelski dziennikarz Eran Cicurel w audycji w publicznym radiu komentował temat mapy Polski, która ukazała się w dokumencie na platformie Netflix. O interwencję w tej sprawie prosił premier Mateusz Morawiecki.

Cicurel sugerował, że Polacy nie przyznają się do części odpowiedzialności za Holokaust. - Wydaje się, jakby wszyscy Polacy byli wtedy gdzie indziej, na wakacjach - powiedział dziennikarz.

An unsavoury 'joke' on @KanOlami, ???? public broadcaster's radio talk show. In the chapter dedicated to the infamous map of Poland displayed in a @netflix series, the host @EranCicurel suggested that Poles don't admit part of their responsibility for the Holocaust:?? pic.twitter.com/cdHmI7sbr5