Macron zaprasza Putina. Zbojkotuje Dudę?

– To miejsce pozwala się odizolować i przyjąć zagranicznych przywódców, co zrobię z Władimirem Putinem – zapowiedział pod koniec ubiegłego tygodnia Emmanuel Macron.

Macron, obrońca demokracji

Na razie jednak nie ma sygnałów, że tak się stanie. Francuskie źródła dyplomatyczne przyznają, że nie zapadła jeszcze decyzja, kto będzie reprezentować Republikę. W warszawskim Pałacu Prezydenckim usłyszeliśmy to samo: brak sygnału ze strony Paryża o tym, czy zaproszenie od prezydenta Dudy zostanie przyjęte czy nie.

François Hollande jako prezydent w Polsce był pięć razy: to był piąty w kolejności kraj, który odwiedzał najczęściej. Jednak jego następca ani razu nie zjawił się w naszym kraju, od kiedy wprowadził się do Pałacu Elizejskiego w maju 2017 r., choć odwiedził większość państw Europy Środkowej. Do skutku nie doszła w szczególności wizyta w kwietniu tego roku, bo polskie władze obawiały się, że Macron weźmie udział w kampanii wyborczej opozycji przed wyborami do europarlamentu. Francuski prezydent lansuje się jako przywódca obozu liberalnej demokracji na świecie i bojkot Polski ma być sygnałem, że nie akceptuje rządów, które uważa za autorytarne.

– Polska zasługuje na lepszą władzę – mówił otwarcie latem ub. roku w Sofii.

Jednak gotowość do przyjęcia Putina, z którym Macron już zresztą długo rozmawiał na szczycie G20 w Osace pod koniec czerwca, trudno pogodzić z takim wizerunkiem obrońcy demokracji.

– Nie jestem rzecznikiem prezydenta, nie będę tłumaczył jego polityki – mówi „Rzeczpospolitej" pytany o spotkanie z Putinem Jacques Attali, wybitny francuski intelektualista, który podpowiedział Hollande'owi, aby wziął Macrona do swojej ekipy i przez to uruchomił jego wielką karierę polityczną.

Jak przyznają „Rzeczpospolitej" źródła w Pałacu Prezydenckim, już ponad 20 krajów potwierdziło przyjazd swoich delegacji 1 września. Prezydentów mają wysłać wszystkie kraje Europy Środkowej, ale także m.in. Islandia.

Nie jest jasne, kto będzie reprezentował naszego najważniejszego, obok Francji, sojusznika z 1939 – Wielką Brytanię. Ale to się da lepiej wytłumaczyć: Boris Johnson dopiero objął funkcję premiera. Z Hiszpanii przyleci przewodniczący Senatu, czwarta osoba w państwie. Kanadę będzie reprezentował gubernator generalny, w zastępstwie królowej głowa państwa. Nie jest jasne, czy poza Steinmeierem do Polski przyleci kanclerz Merkel. Mogłaby uczestniczyć obok premiera Morawieckiego w obchodach na Westerplatte w momencie, gdy prezydent Niemiec będzie razem z Andrzejem Dudą w Wieluniu.