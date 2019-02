Premier Mateusz Morawiecki powiedział podczas Konferencji Bliskowschodniej, że społeczność międzynarodowa ma obowiązek niesienia pomocy uchodźcom z Syrii, Iraku czy Jemenu.

- Mam nadzieję, że dzięki naszej pracy Konferencja Bliskowschodnia zostanie zapamiętana jako istotna dla budowania bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie - powiedział w swoim wystąpieniu premier Mateusz Morawiecki.

- Pomoc uchodźcom z Syrii, Iraku czy Jemenu to nasz obowiązek jako społeczności międzynarodowej. Musimy im pomagać w najbardziej efektywny sposób, by ten efekt miał jak najlepszy, długotrwały skutek - dodał szef rządu.

Poniżej dalsza część artykułu

Zdaniem Morawieckiego ważne, jest, by osoby potrzebujące pomocy miały zapewniony dostęp do wyżywienia, ubrań oraz miejsc, gdzie mogą żyć i mieszkać. - Mój rząd jest zaangażowany w pomoc humanitarną na szeroką skalę. Robimy to we współpracy z waszymi rządami - mówił.

- Nawet jeśli nasze rządy nie zgadzają się w pewnych kwestiach to mam nadzieję, że dojdziemy do wspólnego porozumienia, że będzie to tylko początek i że dzięki konferencji będziemy kontynuować nasze działania - kontynuował.

- Główny cel konferencji jest zapisany w jej tytule: "Przyszłość pokoju i bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie". A jeśli naprawdę angażujemy się w proces stabilizacji na Bliskim Wschodzie, takie podejście jest niezbędne - dodał.