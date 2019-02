Z Niemiec na konferencję bliskowschodnią przyjedzie wiceminister

Foto-AG Gymnasium Melle [CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0), GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html) or CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0)], from Wikimedia Commons