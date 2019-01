Wiceprezydent Mike Pence przyjeżdża do Polski

Konferencja, poświęcone sytuacji na Bliskim Wschodzie ze szczególnym uwzględnieniem Iranu, odbędzie się w Warszawie w dniach 13-14 lutego - informuje Onet.

Wiceprezydent Pence, przy okazji wizyty w Warszawie, odwiedzi również Niemcy.

BREAKING: Vice President Pence won't be in the country when temporary funding for the government runs out Feb. 15. Going to Poland and Germany Feb. 13-16