Departament Stanu USA ostrzega przed wyjazdami do Chin

Departament Stanu USA nakazuje obywatelom tego kraju "zwiększoną ostrożność" podczas wizyty w Chinach w związku z "arbitralnym egzekwowaniem tamtejszego prawa" przez władze, a także "restrykcjami nałożonymi na osoby z podwójnym, amerykańsko-chińskim obywatelstwem".

"Chińskie władze zachowują szerokie uprawnienia do zakazywania obywatelom USA opuszczania Chin, czasem zmuszając ich do przebywaniu w Chinach przez lata" - ostrzega Departament Stanu podkreślając, że dzieje się tak np. wtedy, gdy Pekin chce zmusić obywateli USA do brania udziału w śledztwach, zwabić osoby, które opuściły Chiny, do powrotu lub chcą doprowadzić do rozstrzygnięcia sporów cywilnych na korzyść Chin.

"W większości przypadków obywatel USA dowiaduje się o zakazie wyjazdu, kiedy próbuje opuścić Chiny i nie ma sposobu, by dowiedzieć się, jak długo zakaz będzie obowiązywał. Obywatele USA objęci tym zakazem są nękani i grozi się im" - podkreśla amerykańska dyplomacja.

Departament Stanu ostrzega też, że zatrzymanym obywatelom "odmawia się dostępu do służb konsularnych i informacji o ich domniemanych przestępstwach". Amerykańska dyplomacja podkreśla, że areszt obywatela USA może być przedłużany ze względu na "bezpieczeństwo państwa". Departament Stanu podkreśla, że aresztowanym można zostać nawet za wysyłanie drogą elektroniczną komunikatów krytycznych wobec chińskiego rządu.

"Jeśli zdecydujesz się na podróż do Chin zawsze miej paszport i ważną chińską wizę przy sobie" - podkreśla Departament Stanu. Amerykańska dyplomacja radzi też, aby "zapoznać się z informacjami na temat przestępstw i bezpieczeństwa w Chinach".