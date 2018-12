Lech Wałęsa: Temat Putina i Rosji uważam za zakończony

- Zamiast rozmawiać z Rosją, to się jeżymy jeden na drugiego. Rosja to nasz sąsiad. Zawsze jest lepiej, jak sąsiad jest dobry - mówi były prezydent Lech Wałęsa.

Były prezydent Lech Wałęsa udzielił wywiadu rosyjskiej agencji RIA Novosti. W rozmowie chwalił Władimira Putina, który "z tej dużej polityki ma rację, a nie widzi tych elementów prostych", stwierdził też, że Polsce "bliżej do Moskwy niż do Nowego Jorku". Bronił za to rozbiórki radzieckich pomników w Polsce. Obszerny fragment wywiadu zacytował propagandowy portal informacyjny Kremla Sputnik.

Były prezydent Polski zaangażował się w naprawianie stosunków z Moskwą. Szkodzi polskiej racji stanu, podważa sojusz z Zachodem - uważa dziennikarz "Rzeczpospolitej" Jerzy Haszczyński.

Podobnego zdania jest wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego, prof. Zdzisław Krasnodębski. - Byłoby lepiej, gdyby Lech Wałęsa się tak dużo nie wypowiadał - ocenił.

Wałęsa w rozmowie z Onetem nie chce więcej wypowiadać się na temat Rosji. - Zamiast rozmawiać z Rosją, to się jeżymy jeden na drugiego. Rosja to nasz sąsiad. Zawsze jest lepiej, jak sąsiad jest dobry - komentuje krótko.

Były prezydent więcej mówi na temat politycznej sytuacji w naszym kraju. - Lubię trochę Biedronia, ale nie ma żadnych szans na porządne zorganizowanie. W obecnych warunkach miejsca, role i nazwiska są już podzielone. Najbardziej aktywni ludzie są już umiejscowieni. Biedroń musiałby mieć też wyjątkowo dobry program, pasujący do XXI wieku. Moim zdaniem, on takiego programu nie ma - ocenił.

- Wszyscy łącznie z Biedroniem powinni na jedną kadencję zgodzić się pójść razem w takim wielkim sojuszu przeciwko PiS. Na jedną kadencję trzeba to zrobić. Wszyscy patrioci muszą wyrzucić PiS. Bo PiS To jest hańba, zdrada interesów polskich, złe rządzenie. Musimy wyrzucić PiS, a później odbudować kraj razem. I wrócić do zorganizowania, które Wałęsa proponuje - dodał.

