Jak wesprzeć układ immunologiczny

Wątpliwości nie mają lekarze: im lepsza odporność, tym lepszy stan zdrowia i bardziej łagodny przebieg infekcji. – Odporność to układ wielu komórek, narządów, mechanizmów, które mają chronić nas przed chorobami, najczęściej infekcyjnymi – bakteryjnymi, wirusowymi, grzybiczymi, pasożytniczymi czy chorobami nowotworowymi, lub po zachorowaniu spowodować, że choroba ma łagodniejszy przebieg i szybciej się ogranicza, a my szybciej zdrowiejemy. Dodatkowo dzięki tak zwanej pamięci immunologicznej czasami uodporniamy się na niektóre choroby infekcyjne – wskazywał dr Paweł Rajewski, profesor Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy w rozmowie z Medonetem.

Jak pomóc własnemu układowi immunologicznemu zachować jego prawidłowe funkcjonowanie? Ważną rolę odgrywa właściwa dieta, gdyż zarówno niedobór, jak i nadmierna podaż niektórych składników odżywczych może niekorzystnie wpływać na sprawność mechanizmów odpornościowych. Do prawidłowego funkcjonowania układu immunologicznego konieczne są wielonienasycone kwasy tłuszczowe, niektóre aminokwasy – w tym glutamina, arginina i aminokwasy siarkowe, witaminy A, E, C, B 6, B 12 oraz kwas foliowy. Muszą się w niej znaleźć także mikroelementy, takie jak żelazo, cynk, selen i miedź. Niedobory niektórych witamin i mikroelementów mogą powodować zaburzenia czynności limfocytów T.

– Właściwa dieta powinna bezwzględnie zawierać optymalny skład odżywczy. Nie powinno w niej zabraknąć takich składników odżywczych (w postaci naturalnej) jak: witamina C, która zmniejsza przepuszczalność naczyń krwionośnych włosowatych i wzmacnia ich ściany, przez co zwiększa się odporność błon śluzowych na zakażenia, witaminy A, D i E, które pobudzają tworzenie śluzu chroniącego nabłonek dróg oddechowych, oraz cynk i żelazo. Cynk uczestniczy w produkcji przeciwciał odpornościowych, natomiast żelazo zapobiega niedokrwistości, która zwiększa podatność na infekcje – mówi prof. Lucyna Mastalerz, specjalistka od alergologii, chorób płuc i chorób wewnętrznych z Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego i Kliniki Pulmonologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie w rozmowie z portalem mp.pl.

Uzupełnienie diety składnikami odżywczymi lub ich mieszaninami może korzystnie wpłynąć na sprawność układu odpornościowego i zmniejszyć ryzyko infekcji. Ma to szczególne znaczenie dla osób starszych oraz niedożywionych. Ale nie należy przesadzać z suplementowaniem. Nadmiar niektórych składników odżywczych posiadających zdolność do immunomodulacji może pogorszyć czynność układu odpornościowego, dotyczy to np. witaminy A, żelaza czy selenu. By najlepiej zbilansować dietę, należy udać się po radę do specjalisty.