Pij dużo wody dla zdrowia serca

„Nasze badanie sugeruje, że utrzymanie dobrego nawodnienia może zapobiec lub przynajmniej spowolnić zmiany w sercu, które prowadzą do niewydolności serca”, powiedziała 24.08 na kongresie kardiologicznym ESC 2021 autorka badania dr Natalia Dmitrieva z National Institutes of Health w Bethesda, USA. „Wyniki wskazują, że musimy zwrócić uwagę na ilość płynów, które spożywamy każdego dnia i podjąć działania, jeśli stwierdzimy, że pijemy zbyt mało”.

Analizę przeprowadzono u 15 792 dorosłych w ramach badania Atherosclerosis Risk in Communities (ARIC). Uczestnicy mieli od 44 do 66 lat w momencie rekrutacji i byli oceniani podczas pięciu wizyt do wieku od 70 do 90 lat. Naukowcy analizowali początkowy poziom sodu we krwi i odsetek osób, u których rozwinęła się niewydolność serca oraz przerost lewej komory w ciągu 25 lat. Okazało się, że ryzyko wystąpienia zarówno przerostu lewej komory, jak i niewydolności serca w wieku od 70 do 90 lat zaczynało wzrastać, gdy stężenie sodu w surowicy przekraczało 142 mmol/l w połowie życia.

Wyższe stężenie sodu w surowicy było związane zarówno z niewydolnością serca, jak i przerostem lewej komory 25 lat później. Sód w surowicy pozostawał istotnie związany tymi chorobami nawet po uwzględnieniu innych czynników związanych z rozwojem niewydolności serca: wieku, ciśnienia krwi, czynności nerek, stężenia cholesterolu we krwi, stężenia glukozy we krwi, wskaźnika masy ciała, płci i statusu palenia.