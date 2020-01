Śmiertelny koronawirus zbliża się do Polski

National Center for Biotechnology Information informuje, że okres inkubacji tą odmianą koronawirusa, o której jest teraz głośno na świecie wynosi od 2 do 5 dni. Bardzo ważne jest zwrócenie w tym czasie uwagi na wszystkie objawy wskazujące na nietypowe przeziębienie, kłopoty oddechowe czy podniesioną temperaturę ciała.

Czy nasze pupile też są narażone na koronawirusy?

Tak. Koronawirusy to duża grupa wirusów, które są powszechne wśród zwierząt. Jak podkreśla amerykańskie Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom w niektórych przypadkach są to, wirusy zoonotyczne, czyli takie, które ??mogą być przenoszone ze zwierząt na ludzi.

Amerykański portal medyczny vcahospitals.com ostrzega, że większość przypadków zarażeń u ludzi koronawirusem psim odbywa się poprzez kontakt z psem, który zjadł zakażoną substancją kałową. Pies może także zarazić się koronawirusem jedząc z zanieczyszczonych misek lub po bezpośrednim kontakcie z zarażonym psem. Zatłoczenie, niehigieniczne warunki, spanie ze swoim pupilem lub zwyczajne niemycie rąk po głaskaniu psa mogą prowadzić do transmisji potencjalnie zabójczego koronawirusa z psa na jego właściciela. Portal vcahospitals.com podkreśla, że „okres inkubacji takiego wirusa zarówno u człowieka wynosi od jednego do czterech dni. Czas trwania choroby wynosi od dwóch do dziesięciu dni u większości psów. Wtórne infekcje bakteriami, pasożytami i innymi wirusami mogą się rozwijać i przedłużać chorobę oraz blokować powrót do zdrowia. Psy mogą być nosicielami choroby przez okres do sześciu miesięcy (180 dni) po zakażeniu”.

Jednak jak podkreśla Nancy Messonnier, dyrektor Narodowego Centrum ds. Szczepień i Chorób Oddechowych w CDC (Centrum Kontroli i Prewencji Chorób), obecnie wiemy na pewno, że najnowszy wirus 2019-nCoV na pewno przenosi się między ludźmi. Nie wiemy jeszcze czy jest to wirus przenoszący się między gatunkami, choć niedawna analiza sekwencji DNA koronawirusa 2019-nCoV wskazuje, że ich pierwotnymi nosicielami były węże lub nietoperze.