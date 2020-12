Szczepionki dają nadzieję. Nastroje w biznesie najlepsze od wiosny 2018 r.

Jak podała w środę firma IHS Markit, zbiorczy PMI, obejmujący sektory przemysłowy i usługowy, wzrósł w grudniu w strefie euro do 49,8 pkt z 45,3 pkt miesiąc wcześniej. Tym samym wrócił do poziomu sprzed listopadowego tąpnięcia, związanego z ponownym wprowadzeniem w Europie antyepidemicznych ograniczeń aktywności ekonomicznej. To spore zaskoczenie, bo ekonomiści przeciętnie oczekiwali zwyżki PMI do 45,7 pkt.