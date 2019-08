Brytyjskie PKB spada. Po twardym brexicie będzie jeszcze gorzej

Produkt Krajowy Brutto (PKB) Wielkiej Brytanii spadł w skali kwartału o 0,2 proc, poniżej prognoz analityków, który spodziewali się stagnacji wzrostu. Rok do roku wzrost PKB wyhamował do 1,2 proc. z 1,8 proc. w pierwszym kwartale, podał urząd statystyczny.

Wielka Brytania przygotowuje się do opuszczenia Unii Europejskiej 31 października tego roku i wszystko wskazuje na to, że Londyn zdecyduje się na tzw. twardy brexit.

Groźba twardego brexitu ma też negatywny wpływ na największą gospodarkę UE - Niemcy , które już odczuły spowolnienie w postaci spadku produkcji. Jeśli dojdzie do twardego brexitu, to niemieckiej gospodarcze grozi recesja, a wyjście z niej będzie dla Berlina kosztowne. Mogą stracić nawet 1 proc. PKB.

Bank Anglii ostrzega natomiast przed inflacja, która da się we znaki brytyjskim konsumentom. Mimo to bank centralny zdecydował się utrzymać główną stopę procentową na poziomie 0,75 proc. Jednocześnie obniżył prognozy wzrostu PKB w 2019 r. z 1,5 proc. do 1,3 proc. w prognozie z maja. Prognozy na 2020 i 2021 r. zrewidowano w górę, odpowiednio do 1,3 proc. i 1,8 proc. Bank centralny podkreśla, że nie uwzględniono tzw. twardego brexitu. Podstawą do wyliczeń pozostaje porozumienie w sprawie warunków wyjścia Wielkiej Brytanii z UE, wciąż deklarowane przez rząd.