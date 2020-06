Hiszpania: spadek PKB o 20 proc., postojowe do 30 września

„Wygląda na to, że spadek PKB przyspieszył znacznie w II kwartale do przedziału, którego środkiem byłby spadek o 20 proc., w ujęciu kwartał do kwartału"- stwierdził bank centralny w kwartalnym raporcie. Wcześniej w czerwcu bank ogłosił, że wpływ lockdownu od połowy marca zaczął być w pełni odczuwalny w II kwartale, spadek miał wynieść 18-21 proc. Teraz bank powtórzył, że w całym roku gospodarka zmaleje o 9-11,6 proc., ale nie wykluczył spadku o 15,1 proc., gdyby doszło do drugiej fali zachorowań na koronawirusa.

