PKB strefy euro spadł o 3,8 proc.

Dane za okres styczeń-marzec były najgorsze w historii, ale wygląda na to, że drugi kwartał będzie jeszcze gorszy. Eurostat podał również statystyki PKB dla Unii Europejskiej. Jej gospodarka skurczyła się w pierwszym kwartale o 3,3 proc. kw./kw. Francja, czyli druga pod względem wielkości gospodarka eurolandu już wpadła w recesję, kurcząc się w pierwszym kwartale o 5,8 proc. kw./kw. To był najgorszy spadek PKB odkąd w 1949 r. zaczęto zbierać dane kwartalne.

W Hiszpanii PKB zmniejszył się w tym czasie o 5,2 proc. W czwartek opublikowano również dane o stopie bezrobocia w strefie euro za marzec. Mówią one o jej wzroście do zaledwie 7,4 proc. z 7,3 proc. w lutym. Opierają się one jednak na stanie z pierwszych tygodni marca, czyli z okresu, gdy jeszcze na większą skalę nie zaczęto wdrażać ograniczeń związanych z pandemią. Inflacja HICP wyhamowała natomiast w strefie euro do 0,4 proc. r./r. w kwietniu z 0,7 proc. w marcu.