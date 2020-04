Koronawirus kurczy południowokoreańską gospodarkę

Licząc rok do roku gospodarka odnotowała jednak wzrost w pierwszym kwartale. Wyniósł on 1,3 proc., po tym jak w końcówce 2019 r. gospodarka wzrosła o 2,3 proc. Konsumpcja prywatna zmniejszyła się o 6,4 proc. kw./kw., co było największym jej spadkiem od 1998 r., czyli od azjatyckiego kryzysu finansowego. Eksport zmniejszył się o 2 proc. kw./kw.

