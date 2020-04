Zapaść strefy euro: Niemcy toną, Włochy i Francja na dnie

Zapaść w gospodarce strefy euro, która rozpoczęła się w marcu i już wtedy miała bezprecedensową skalę, w kwietniu jeszcze się pogłębiła. We Francji i na południu Europy sytuacja jest jeszcze bardziej dramatyczna niż w Niemczech.

O tym, w jak głęboką recesję wpędziła gospodarkę strefy euro epidemia koronawirusa,, świadczą wstępne odczyty PMI, wskaźników koniunktury bazujących na ankiecie wśród menedżerów logistyki przedsiębiorstw. Poniżej dalsza część artykułu

Zbiorczy PMI, obejmujący sektor przemysłowy i usługowy, tąpnął w kwietniu w strefie euro do 13,5 pkt z 29,7 pkt w marcu. Już ten ostatni odczyt był najniższy w historii tego wskaźnika, sięgającej 1998 r. Poprzednie minimum PMI wyznaczył w 2009 r., w apogeum recesji spowodowanej globalnym kryzysem finansowym, ale wtedy nie spadł poniżej 35 pkt.

Każdy odczyt PMI poniżej 50 pkt oznacza, że gospodarka (albo dany sektor) kurczy się w ujęciu miesiąc do miesiąca. Dystans od tej granicy to miara tempa tych zmian. Kwietniowy wynik sugeruje, że gospodarka strefy euro kurczy się w tempie nienotowanym we współczesnej historii. To wpisuje się w oceny ekonomistów. Przykładowo, Międzynarodowy Fundusz Walutowy, który zwykle jest zachowawczy w prognozach, spodziewa się w tym roku spadku PKB strefy euro o 7,5 proc.

Dane IHS Markit, która oblicza serię PMI, potwierdzają, że odróżnieniu od wcześniejszych recesji, tym razem w najgorszej sytuacji jest sektor usługowy, bezpośrednio dotknięty ograniczeniami aktywności ekonomicznej wprowadzonymi w celu stłumienia epidemii koronawirusa.

Główna składowa usługowego PMI w strefie euro (pełny wskaźnik zostanie opublikowany na początku maja), wyrażająca zmianę poziomu bieżącej aktywności firm, zanurkowała do poziomu 11,7 pkt, z 26,4 pkt w marcu. Dla porównania, główna składowa przemysłowego PMI, wyrażająca zmianę produkcji w porównaniu do poprzedniego miesiąca, spadła do 18,4 pkt z 38,5 pkt w marcu.

Ankietowane przez IHS Markit firmy ze strefy euro zgłosiły w kwietniu największą skalę zwolnień pracowników od co najmniej 1998 r., przy czym w przemyśle była ona największa od 11 lat. Stało się tak pomimo powszechnych w krajach UE rządowych dopłat do zatrudnienia. „Program ochrony miejsc pracy przynosi pożądane efekty i ogranicza skalę zwolnień. Zatrudnienie zmalało w kwietniu w znacznie mniejszym stopniu niż produkcja" – skomentował Phil Smith, ekonomista z IHS Markit, odnosząc się do danych z Niemiec.

W samych Niemczech zbiorczy PMI zmalał w kwietniu do 17,1 pkt, z 35 pkt w marcu. We Francji wskaźnik ten zanurkował do 11,2 pkt, z 28,9 pkt w marcu, a w pozostałych krajach strefy euro do 11,5 pkt z 25 pkt miesiąc wcześniej.

Część ekonomistów zwraca uwagę, że z powodu swojej konstrukcji wskaźniki PMI nie nadają się do oceny głębi załamania gospodarczego, pokazują jedynie jego zakres. Wyrażają bowiem różnice między odsetkiem firm, które odnotowały pogorszenie koniunktury, a odsetkiem firm, które odnotowały poprawę. Nie dają natomiast wglądu w to, jak duże zmiany popytu, produkcji i zatrudnienia odnotowały ankietowane firmy. Mimo to, ekonomiści nie mają wątpliwości, że gospodarka strefy euro kurczy się nawet szybciej, niż może sugerować PMI.