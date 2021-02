Kolejne dobre dane gospodarcze z naszego regionu

„Wpływ drugiej fali pandemii na wzrost gospodarczy był tam niemal żaden, ze względu na łagodniejsze restrykcje niż w innych krajach. Skala pozytywnej niespodzianki we wzroście PKB sugeruje jednak jeden duży czynnik jednorazowy, którym najprawdopodobniej był impuls fiskalny warty 3,3 proc. PKB. Ożywienie w trzecim kwartale było znacząco słabsze niż oczekiwano, nie można więc wykluczyć redystrybucji wzrostu z trzeciego kwartału na czwarty" - piszą analitycy Erste Group.

Stosunkowo lekkie restrykcje obowiązywały też w czwartym kwartale na Węgrzech, co przyczyniło się do zaskakującego dobrego wzrostu PKB. Czechy i Słowacja, gdzie ograniczenia pandemiczne były ostrzejsze, też jednak zdołały wypracować wzrost. Na tle regionu negatywnie prezentowała się więc Polska, gdzie do spadku PKB przyczyniło się osłabienie sektora usług. Licząc jednak PKB za cały 2020 r., Polska doznała jednego z najmniejszych spadków w Europie - wynoszącego 2,8 proc. Gospodarka Rumunii skurczyła się natomiast w zeszłym roku o 3,8 proc. (prognozowano spadek PKB nawet o 5,9 proc.), Węgier o 5,3 proc., Czech o 5,7 proc., a Słowacji o 5,9 proc.