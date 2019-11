Agencja Moody's: Wielka Brytania traci wiarygodność przez brexit

W mocno sformułowanym komunikacie agencja stwierdziła, że pęknięcia w brytyjskim społeczeństwie i polityce uwypukliły, iż nadal nie podjęta decyzja o wyjściu z Unii Europejskiej będzie długotrwała. „Byłoby optymizmem zakładać, że wcześniej logiczne, możliwe do przewidzenia podejście do stanowienia prawa i prowadzenia polityki w W. Brytanii wróci, gdy brexit - jak już do niego dojdzie - nie będzie więcej kwestią sporną” — cytuje Reuter komunikat.

Zdaniem agencji, zadłużenie finansów publicznych 1,8 bln funtów (2,3 bln USD), ponad 80 proc. PKB może znów wzrosnąć, a gospodarka stanie się „bardziej podatna na wstrząsy, niż wcześniej zakładano. Kolejne rządy ogłaszały duże ciągłe zwiększanie wydatków publicznych, najbardziej na system ochrony zdrowia NHS, poza normalnymi kalendarzowymi terminami dla zmian w polityce fiskalnej i bez szczegółowych planów” — stwierdziła agencja.

Czytaj także: Większość brytyjskich produkcji ma zniknąć z Netfliksa



Obie główne partie polityczne obiecały przed wyborami 12 grudnia znaczne zwiększenie wydatków. W obecnym klimacie politycznym Moody's nie dostrzega „dużej presji na politykę fiskalną, by zmniejszać zadłużenie”.