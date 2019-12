NASA przypomina o 3,5-kilometrowym myśliwym z Australii

"Nie jest jasne, kto stworzył ten gigantyczny geoglif, ani dlaczego to zrobił, ale ogromna postać wzbudzała zainteresowanie odludną częścią południowej Australii przez dwie dekady" - opisuje zdjęcie NASA.

Geoglif po raz pierwszy zauważono w 1998 roku, kiedy pilot zauważył rzeźbienia na płaskowyżu, które zaczęły jednak blednąć wraz z upływem czasu. Według NASA figura była ledwie widoczna na zdjęciach wykonanych przez Landast 8 w 2013 roku.

W obawie, że geoglif może ulec całkowitej erozji przeprowadzono jego pięciodniowej renowacji.

Jest kilka teorii mówiących o tym kto i dlaczego stworzył geoglif. Jedna z nich mówiła o tym, że zrobili to żołnierze amerykańskiej armii, inna wskazywała na australijskiego artystę, który zmarł w 2002 roku.

Po odkryciu geoglifu, dzięki kilku faksom przesłanym przez nieznanego nadawcę, udało się odnaleźć amerykańską flagę w pobliżu geoglifu i notatkę powołującą się na amerykańską sektę "Gałąź Dawidowa".

O stworzenie geoglifu podejrzewa się też ekscentrycznego artystę z Alice Springs, Bardiusa Goldberga, który na łożu śmierci miał powiedzieć Richardowi Weddingowi, swojemu przyjacielowi, że to on stworzył geoglif, co w 2018 roku ujawnił właśnie Wedding.

Na osobę, która dostarczy niezbitych dowodów dotyczących autora geoglifu, wciąż czeka 5 tysięcy dolarów nagrody. Nagrodę ufundował przedsiębiorca Dick Smith, który przyznaje, że "nie wierzy, iż geoglif wykonali kosmici".