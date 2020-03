Koronawirus: jak rządowe zmiany wpłyną na pobyt cudzoziemców w Polsce

W odpowiedzi na postulaty przedsiębiorców, rząd zaproponował istotne zmiany w zakresie przedłużenia prawa pobytu cudzoziemców przebywających na terenie RP. Zakłada się, że jeżeli upływ terminu ważności zezwolenia na pobyt lub okresu bezwizowego przypadają w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemi, termin ten ulega przedłużeniu do upływu 30. dnia następującego po dniu odwołania odpowiednio stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

W praktyce cudzoziemiec będzie mógł przebywać w Polsce legalnie przez cały okres stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii oraz 30 dni po ich zakończeniu. W tym czasie będzie zwolniony z obowiązku złożenia nowego wniosku o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy oraz opuszczenia terenu RP, gdyby takiego wniosku nie zamierzał składać. Co istotne upływ termimu legalnego pobytu musi nastąpić w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii, nie w okresie 30 dni następujących bezpośrednio po ich odwołaniu.

Proponowany przepis w szerszym kontekście wydłuża również prawo do pracy cudzoziemca w przypadku, gdy praca świadczona jest w oparciu o jednolite zezwolenie na pobyt czasowy i pracę. Praca świadczona przez cudzoziemca na warunkach wskazanych w wydanym zezwoleniu pozostaje legalna. W projekcie zabrakło jednak rozwiązań w zakresie przedłużenia zezwolenia na pracę czy oświadczenia o powierzeniu pracy. Rząd nie przedstawił rozwiązań dotyczących tej grupy cudzoziemców, co w konsekwencji blokuje pracodawcom możliwość przedłużenia im legalnej pracy.

Analogicznie, wydłużeniu ulega również termin na złożenie wniosku o przedłużenie wizy Schengen („typ C") oraz wizy krajowej („typ D"), przy czym ustawa nie zmienia dość restrykcyjnych warunków, po spełnieniu których wojewoda wizę przedłuży, tj. m.in. gdy przemawia za tym ważny interes zawodowy lub osobisty cudzoziemca. Pod znakiem zapytania stoi wniosek, w którym jako uzasadnienie wskazano okoliczności pandemii, zważywszy że ruch wyjazdowy z Polski nie został ograniczony. Należy jednak wspomnieć że podróż do kraju ojczystego może okazać się dla cudzoziemca w praktyce niemożliwa. Wstrzymanie lotów z Polski skutecznie uniemożliwia przedostanie się krajów innych niż sąsiadujące z Polską. Należy zatem zatem założyć, że wniosek o przedłużenie wizy krajowej obywatela Gruzji czy Azerbejdżanu prawdopodbnie zasługiwałby na uwzględnienie. Z odmową może spotkać się wniosek obywatela Ukrainy czy Białorusi.

Kontynucja pracy w okresie przedłużonej wizy

Wyzwaniem może okazać się sytuacja, w której pracownik przebywa w Polsce na podstawie wizy krajowej i świadczy pracę w oparciu o tzw. tryb oświadczeniowy. W przypadku wygaśnięcia oświadczenia, niepodjęcie żadnych kroków po stronie pracownika nie wpłynie negatywnie na jego prawo pobytu. W innej sytuacji znajdzie się pracodawca. Niepodjęcie działań po jego stronie sprawi, że prawo do pracy cudzoziemca wygaśnie. Jedynym wyjściem z tej sytuacji byłoby złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę, jednak nie przed końcem ważności wydłużonej wizy, a przed końcem obowiązywania uprzednio uzyskanego oświadczenia. W przeciwnym razie może okazać się, że pomimo iż pobyt cudzoziemca będzie legalny, straci on prawo do pracy.