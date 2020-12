Szczepionka tuż-tuż. Odporność najwyżej na trzy lata

Czy masowe szczepienia oznaczają koniec pandemii? – By osiągnąć tzw. odporność stadną, szczepionkę powinno otrzymać około 60 proc. Polaków. By wyeliminować wirusa, musiałoby się zaszczepić 80–90 proc. obywateli. Ale Polacy nie szczepią się zbyt chętnie – mówi wirusolog prof. Włodzimierz Gut. Dodaje, że trzy szczepionki dostępne na rynku to tzw. szczepionki zabite. Są one bezpieczniejsze, ale mniej skuteczne. – Dają odporność najwyżej na trzy lata – mówi ekspert.