Kto odpowiada za wysokie stawki za pacjenta w Szpitalu Narodowym

To Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji opracowała dla rządu zasady funkcjonowania szpitala tymczasowego mieszczącego się na PGE Narodowym. I to ona wyliczyła wysokie stawki za pacjenta, który tam trafi – ustaliła „Rzeczpospolita".

Wojskowy Instytut Medyczny przy Szaserów do szpitala na Narodowym skierował tylko kilku pacjentów, na początku, gdy nie miał tylu łóżek covidowych co dziś. Podobnie Szpital Bródnowski. – Aby trafić na Narodowy, trzeba być całkowicie zdrowym, choć zakażonym koronawirusem – mówi nam poseł Robert Kropiwnicki, który jest w grupie posłów przeprowadzajacych obecnie kontrolę w KPRM, Ministerstwie Zdrowia i NFZ.

Wuhan za wzór

Wytyczne dla szpitali polowych zawiera dokument Agencji z początku listopada. Wynika z niego, że wydział taryfikacji przeanalizował formy funkcjonowania podobnych szpitali na świecie m.in. w Wuhanie, Francji, USA i Włoszech. Właśnie w Chinach leczono przypadki o łagodnym przebiegu, ale już we Francji trafiali do nich najciężej chorzy. AOTMiT wybrała model chiński. Z opracowania wynika, że na intensywnej terapii łóżko zajęte kosztuje na dobę 4,3 tys. zł, a wolne – 3,7 tys. zł. Pobyt na oddziale – 1 tys. zł w stosunku do 822 zł. Stawki wynagrodzenia personelu to 200 proc. stawek w stacjonarnych szpitalach.