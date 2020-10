Epidemia w Polsce: Rząd skupia się na seniorach

Mimo wcześniejszych zapowiedzi rząd w sobotę nie zmienił systemu funkcjonowania szkół. Zdecydowano natomiast o wprowadzeniu w punktach handlowych godzin dla seniorów. – Nasze trzy główne cele to: ograniczenie zgonów i zapewnienie ochrony najbardziej narażonym na utratę zdrowia lub życia, czyli naszym seniorom; zapewnienie wydolności służby zdrowia; utrzymanie gospodarki w możliwie dużym reżimie sanitarnym, ale na obrotach – oświadczył premier Mateusz Morawiecki na konferencji prasowej.

Godziny dla seniorów będą obowiązywać od czwartku 15 października. Oznacza to, że między godz. 10 a 12 zakupy w sklepach spożywczych, aptekach i drogeriach będą mogły zrobić wyłącznie osoby powyżej 60. roku życia.

W ramach wsparcia dla osób starszych zdecydowano także o przekazaniu dodatkowych 38 mln zł dla domów pomocy społecznej. Premier zaapelował także do osób starszych, by ci pozostawali w domach. W sprawach życia codziennego mieliby im pomagać wolontariusze, harcerze czy organizacje społeczne.

Związek Nauczycielstwa Polskiego domaga się, by taką decyzję podejmował dyrektor bez udziału sanepidu. Zwłaszcza jeśli szkoła znajduje się w czerwonej strefie. Chodzi o to, że na decyzję sanepidu trzeba często czekać wiele dni, a w tym czasie dochodzi do kolejnych zakażeń.