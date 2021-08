IV fala pandemii. Szefowie szpitali przyznają, że ich jednostki są jeszcze w proszku

– Jesteśmy przygotowani na zwiększoną liczbę zakażeń i na zwiększoną presję na szpitalnictwo – deklaruje minister zdrowia Adam Niedzielski. – Zajęliśmy się kwestią przygotowania całego systemu laboratoriów do wykonywania diagnostyki w kierunku wykrywania tego, czy mamy do czynienia z koronawirusem. Mamy obecnie w gotowości ponad 320 laboratoriów, które wykonują te testy – dodaje.

Podczas gdy rządzący czują się przygotowani do IV fali, szefowie szpitali przyznają, że ich jednostki są jeszcze w proszku. – Pod koniec trzeciej fali zlikwidowaliśmy oddziały covidowe, ścianki działowe i śluzy. Teraz, na miesiąc przed spodziewaną kulminacją, nikt nie zapowiada ponownego przekształcania oddziałów. A jeśli znów w kilka dni mamy wypisywać ludzi z ortopedii i wynosić łóżka, żeby zwiększyć odległości między nimi, to znaczy, że ktoś na górze z ostatnich kilkunastu miesięcy nie wyciągnął żadnych wniosków – mówi szef jednego ze szpitali powiatowych.

Zdaniem dr. Artura Zaczyńskiego, dyrektora Szpitala Narodowego, wojewodowie już dziś powinni przedstawić koncepcję wyłączania lub włączania szpitali, szpitali tymczasowych, zespołów ratownictwa medycznego i centrów koordynacji do współpracy i na kanwie II i III fali przygotować lokalny plan pandemiczny. – System jest przygotowany do IV fali pod względem dostępu do tlenu, respiratorów, czyli sprzętu, a także dostępności personelu – poprzednie fale pokazały, że to kwestia odpowiedniej stawki za godzinę. Dla sprawnego przeprowadzenia IV fali najważniejsza jest obecnie koordynacja działań, odpowiednio wczesne poinformowanie każdego uczestnika systemu o jego miejscu w szyku i deadline'ach – podkreśla dr Zaczyński, członek Rady Medycznej przy premierze.