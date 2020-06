Koronawirus: druga fala na horyzoncie

William Schaffner, profesor Szkoły Medycyny Vanderbildt University, nie ma wątpliwości: „Rozpoczęła się druga fala zakażeń. Zbyt dużo osób zachowuje się beztrosko, nie nosi maseczek, nie przestrzega dystansu społecznego. A to prowadzi do jeszcze większego rozprzestrzeniania się wirusa".

Najbardziej symbolicznym zwycięzcą nad Covid-19 jest dziś Pekin. W 20-milionowej metropolii, przynajmniej oficjalnie, przez 55 dni nie zanotowano ani jednego przypadku. Aż do zeszłego tygodnia. Od tej pory jest już 79 przypadków. W mieście mnożą się obawy, czy nie stanie się ono nowym Wuhanem.

– Nie pozwolimy na to! Chiny mają ogromne możliwości opanowania pandemii dzięki determinacji przywódców kraju, zdobyczy nauki i gotowości społeczeństwa do współpracy – uważa Hu Xijin, szef powiązanego z władzami pisma „Global Times".

Władze faktycznie podeszły do nowego zagrożenia z najwyższą powagą. W poniedziałek zamknięto rynek owoców morza Xinfadi, gdzie wykryto przypadki Covid-19. To drugie, po Yuquandong, takie miejsce w Pekinie, które zawiesiło działalność. Rygorystycznymi regułami kwarantanny zostało objętych dziesięć dzielnic stolicy. Wiele prowincji uniemożliwia podróże do metropolii.