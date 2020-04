Rak nie poczeka na koniec pandemii

– Od trzech lat zwracamy uwagę na fakt, iż gwarantem bezpieczeństwa kraju i jego stabilności gospodarczej jest zdrowie obywateli, co znalazło potwierdzenie w ostatnich tygodniach – przypomina współzałożyciel think thanku dr Janusz Meder. Każdego dnia – także w okresie pandemii – diagnozuje się w Polsce chorobę nowotworowa u 450 osób, a 270 osób traci życie. Dlatego postanowiliśmy, nie pomimo, ale z powodu Covid-19, skierować uwagę ekspertów i decydentów ku onkologii – tłumaczy.

O zalecanej dla bezpieczeństwa chorego elastyczności zasad postępowania, choćby odnośnie do wydawania leków na dłuższy niż zwyczajowo czas, celem utrzymania pacjentów z dala od źródeł zakażenia, mówił z kolei wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski.

Profesor Dariusz Kowalski z Kliniki Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie zwrócił uwagę na przełom terapeutyczny w raku płuca. Podkreślił jednak potrzebę dodania nowych, innowacyjnych cząsteczek do programu lekowego. Nowa opcja – pembrolizumab w połączeniu z chemioterapią w ramach I linii leczenia może wydłużyć życie o 12 miesięcy. Jedną z najpilniejszych potrzeb jest też umożliwienie leczenia pacjentów z drobnokomórkowym rakiem płuca już w I linii atezolizumabem – pierwszą immunoterapią w tym wskazaniu.

O odmianie losu pacjentów hematoonkologicznych spowodowaną dostępem do innowacyjnych terapii szpiczaka, chłoniaka grudkowego czy szerokim dostępie do wenetoklaksu w białaczce limfoblastycznej mówiła prof. Ewa Lech Marańda.

O koniecznych zmianach organizacyjnych i dostępie do pełnego wachlarza terapeutycznego w raku piersi przypomniał prof. Tadeusz Pieńkowski, prezes Polskiego Towarzystwa do Badań nad Rakiem Piersi. Tłumaczył, że bez możliwości indywidualizacji leczenia dzięki dostępowi do różnych cząsteczek wciąż będziemy mieli gorsze wyniki leczenia niż w innych krajach. Dlatego potrzebny jest nam i palbocyklib, i rybocyklib, i abemacyklib, możliwość doboru optymalnej terapii dla konkretnego pacjenta.