Koronawirus. Więcej chorych trafia do szpitali niż jesienią

Choć liczba dziennych zachorowań nie jest wyższa od tej, którą obserwowaliśmy jesienią, to w porównaniu z drugą falą, w trzeciej więcej chorych trafia do szpitali i wymaga wsparcia respiratorem. Lekarze przyznają, że obecne zakażenia mają cięższy przebieg niż te w ubiegłym roku.

Problem jednak nie tylko we wzroście liczby zakażonych. W porównaniu z jesienią, obecnie Covid-19 ma cięższy przebieg. Dla porównania – 21 października ubiegłego roku, czyli na początku drugiej fali epidemii, resort zdrowia podał informację o 10 040 nowych zakażeniach. Czyli liczba podobna do tej raportowanej w tę niedzielę. Jednak wówczas w szpitalach znajdowało się 9439 chorych z Covid-19, a korzystających z respiratorów było 757. W tę niedzielę hospitalizowanych było 14 538 chorych, a pod respiratorami znajdowały się 1503 osoby, czyli niemal dwa razy tyle co na jesieni.

Zdaniem dr. Michała Sutkowskiego, prezesa Warszawskich Lekarzy Rodzinnych, to też skutek tego, że obecnie stosunkowo częściej chorują młodzi, którzy, bagatelizując objawy, zgłaszają się do lekarza w ostatniej chwili. – Zwykle jest to drugi tydzień choroby, kiedy ich stan jest bardzo poważny – mówi lekarz. – Dlatego też wśród zmarłych 15–20 proc. to osoby młode.