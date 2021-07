Michał Dworczyk: Wyczerpały się zasoby chętnych do szczepień

Szef KPRM w rozmowie z Polskim Radiem 24 powiedział, że statystyki z ostatnich tygodni wskazują na znaczne spadki liczby chętnych zapisujących się na szczepienie przeciw COVID-19.

- Ostatnie tygodnie to są spadki po kilkadziesiąt procent - tydzień do tygodnia. Rzeczywiście to staje się coraz większym wyzwaniem nie tylko dla rządu, ale dla nas wszystkich, dlatego że kwestia szczepień dotyczy wszystkich Polaków - od tego zależy, czy będziemy zdrowi, czy będziemy narażeni na zachorowanie i ciężki przebieg COVID-19. Od tego zależy też kwestia potencjalnych lockdownów. W związku z tym to jest sprawa nas wszystkich - powiedział Michał Dworczyk.

Obecnie powyżej 55 proc. dorosłych mieszkańców kraju jest zaszczepionych co najmniej jedną dawką szczepionki. - Jest to procent daleko niewystarczający. Stąd nasze inicjatywy w zakresie zwiększenia różnego rodzaju zachęt czy wzmacniania akcji komunikacyjnej mającej przekonywać Polaków do szczepienia - powiedział szef Kancelarii Premiera.