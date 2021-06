Izrael rozważa powrót do maseczek w pomieszczeniach

Stosowanie tego zabezpieczenia było wymagane tylko w przypadku osób niezaszczepionych, personelu w placówkach medycznych, od osób na kwarantannie i od pasażerów lotów komercyjnych.

Dziś jednak premier Naftali Bennett i minister zdrowia Nitzan Horovitz poinformowali, że w związku z licznymi przypadkami zakażeń w dwóch szkołach, w Binyamina i Modi’in, gdzie dziesiątki niezaszczepionych dzieci uzyskało pozytywny wynik testu.

Rozważania dotyczą też przywrócenia obowiązku masek na lotnisku Ben Guriona w Tel Awiwie i potencjalnie we wszystkich publicznych pomieszczeniach zamkniętych.

Ma zostać także przywrócone stanowisko pełnomocnika rządu ds. koronawirusa, które istniało w gabinecie Benjamina Nentanjahu, ponieważ rosną obawy dotyczące wyjątkowo zakaźnego wariantu koronawirusa - Delty.

Rząd zdecydował o utworzeniu nowego, powiększonego obszaru testowego na lotnisku Ben-Guriona i wzmocnieniu egzekwowania kwarantanny dla tych, którzy jej potrzebują – głównie niezaszczepionych dzieci i osób powracających z tzw. czerwonych krajów.

Obecnie zaszczepieni Izraelczycy, którzy przyjeżdżają z większości krajów, nie muszą poddawać się kwarantannie po przybyciu do Izraela. Wyjątkiem są ci, którzy przybywają z Argentyny, Brazylii, RPA, Indii, Meksyku i Rosji - te osoby są zobowiązane do poddania się kwarantannie, nawet jeśli są zaszczepione, ze względu na niebezpiecznie wysokie wskaźniki pandemii w tych krajach. Do listy "czerwonych" krajów może zostać dołączona Wielka Brytania.

Rząd rozważa przywrócenie kwarantanny dla wszystkich powracających z zagranicy, w tym zaszczepionych, oraz przywrócenie limitów masowych zgromadzeń, które zostały w dużej mierze zniesione w zeszłym miesiącu.