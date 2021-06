Koronawirus. Dlaczego trzeba szczepić na COVID-19 dzieci? Doradca FDA odpowiada PAP/EPA

Doradcy amerykańskiej Agencji Żywności i Leków (FDA) zgadzają się, że jest ważne, aby mieć szczepionki na COVID-19 dla dzieci, chociaż są między nimi różnice co do tego, jak potencjalne szczepionki dla dzieci powinny być badane i zatwierdzane do użycia - mówi doradca FDA, dr Paul Offit.