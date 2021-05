Niedzielski: Będzie wzrost zachorowań na nowotwory

Szef resortu zdrowia był w TVN24 pytany o stan onkologii w Polsce po okresie koronawirusa.



- Jeżeli mówimy o pewnej ochronie, jaka została w trakcie covidu roztoczona nad onkologią w tym sensie, że ona w żaden systemowy sposób nie oddawała łóżek na rzecz walki z covidem, to była rzeczywiście zieloną wyspą, bo nie było ingerowania decyzjami administracyjnymi w przekazywanie łóżek na rzecz systemu covidowego - odpowiedział Adam Niedzielski.

Dyrektor jednego ze szpitali mówił, że onkologia "cierpi i to bardzo", ponieważ część oddziałów została przekształcona w covidowe, a wzrost liczby chorych na nowotwory jest lawinowy.

- Na pewno wzrost zachorowań na nowotwory będzie miał miejsce - przyznał minister zdrowia.

- On jest związany z tym, że diagnostyka w międzyczasie na pewno się pogorszyła - mówię tutaj o dostępności do tego, żeby czy w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej, czy w ramach leczenia specjalistycznego były wykonywane badania obrazowe, które pomagają zdiagnozować nowotwór we wczesnych fazach - dodał.